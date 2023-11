Nationalmannschaft DFB-Auswahl zwei Länderspiele ohne Torwart ter Stegen

Berlin · Bundestrainer Julian Nagelsmann muss in den Testspielen gegen die Türkei am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Berlin und am kommenden Dienstag in Wien gegen Österreich auf Torwart Marc-André ter Stegen verzichten.

17.11.2023 , 17:49 Uhr

Torwart Marc-André ter Stegen fehlt für zwei Spiele in der Nationalmannschaft. Foto: Arne Dedert/dpa

Der 31-Jährige leide an Rückenproblemen, könne weder trainieren noch spielen und werde zu seinem Club FC Barcelona zurückreisen, sagte Nagelsmann im Berliner Olympiastadion. Ersetzt werden dürfte ter Stegen vom Frankfurter Kevin Trapp. Nagelsmann kündigte an, die Entscheidung nach dem Abschlusstraining treffen zu wollen. Ter Stegen werde in Barcelona „hoffentlich so gut behandelt werden, dass er bald wieder zu 100 Prozent fit ist“. Für ter Stegen ist das Aus für die Länderspiele zum Jahresabschluss ein Rückschlag. Er war nach der schweren Verletzung von Manuel Neuer die klare Nummer eins der Nationalmannschaft. Neuer soll - wenn er fit bleibt - zu den Länderspielen im März wieder in den Kader zurückkehren. Der 37-Jährige hatte angekündigt, auf dem Weg zur Heim-EM 2024 um den Stammplatz im deutschen Tor kämpfen zu wollen. © dpa-infocom, dpa:231117-99-987693/2

(dpa)