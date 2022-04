Deutscher Fußball-Bund : DFB-Direktor Bierhoff mit Coronavirus infiziert

Frankfurt/Main DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich mit dem Coronavirus infiziert und einen Termin bei der neuen Akademie in Frankfurt am Main deshalb verpasst. Darüber informierte der Deutsche Fußball-Bund.

Bierhoff selbst schickte eine Videobotschaft, dass er sich in Quarantäne befinde und deshalb nicht vor Ort sein könne. Noch in der Vorwoche war der ehemalige Nationalstürmer bei der WM-Auslosung in Katar.