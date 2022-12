Bundestrainer : DFB ins Risiko: Bei Flick soll es besser laufen als mit Löw

Frankfurt/Main Mit vielen offenen Fragen geht der DFB ins neue Länderspieljahr. Hansi Flick bekommt eine zweite Chance als Bundestrainer. Nutzt er sie? Gegen wen? Und mit wem?

„Wir haben einiges gutzumachen“, weiß Flick, der nach dem WM-Flop in Katar im neuen Jahr von Anfang an unter spezieller Beobachtung stehen wird. Wen nominiert der 57-Jährige für die ersten Länderspiele Ende März? Und wie will er die Fans wieder für die DFB-Auswahl begeistern? Ernennt er nach dem langfristigen Ausfall von Torwart Manuel Neuer wegen eines Unterschenkelbruchs einen neuen Kapitän?