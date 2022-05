Nationalmannschaft : DFB-Kader komplett: Auch Gündogan nun in Marbella dabei

DFB-Kader komplett: Auch Gündogan nun in Marbella dabei

Feierte in England die Meisterschaft mit seinem Club Manchester City: Ilkay Gündogan. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Marbella Fußball-Bundestrainer Hansi Flick kann nach der Ankunft von Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan im Trainingslager in Marbella nun mit dem kompletten 26-Mann-Kader arbeiten.

Der 31 Jahre alte Gündogan durfte nach dem Meisterschaftsgewinn in England mit Manchester City am vergangenen Sonntag einen Tag später anreisen. Flick hatte ihm noch einen Tag zum Feiern in England gegönnt.