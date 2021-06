EM-Achtelfinale : DFB-Kapitän Neuer will seinen EM-Moment in Wembley

Torhüter Manuel Neuer trägt bei der EM eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde. Foto: Christian Charisius/dpa

Herzogenaurach/London Fünf Gegentore in einer EM-Gruppenphase kassiert zuletzt Oliver Kahn. Manuel Neuer will sich von der Negativmarke nicht beirren lassen. Sein Turnier-Moment soll kommen, möglichst in Wembley.

Von Arne Richter und Klaus Bergmann, dpa

Manuel Neuer ließ sich die Bälle von Andy Köpke im Abschlusstraining extra scharf um die Ohren schießen.

Noch wartet der DFB-Kapitän auf seinen besonderen EM-Moment im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Im Achtelfinal-Kracher am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen England wäre im Wembley-Stadion ein idealer Zeitpunkt für die siegbringende Parade - wie Neuer sie vor der EURO im DFB-Trikot schon oft gezeigt hat.

„Jetzt entscheidet jede Kleinigkeit, da müssen wir hellwach sein. Eine stabile Defensive ist jetzt elementar wichtig für unser Spiel“, sagte Neuer vor dem Abflug nach London dem „Kicker“. Einen besseren Ratgeber als Köpke könnte Neuer kaum haben. Der Bundestorwarttrainer hatte seinen Wembley-Moment beim letzten EM-Triumph vor 25 Jahren mit der entscheidenden Parade im Elfmeterschießen des Halbfinales gegen Englands heutigen Nationaltrainer Gareth Southgate.

Fünf Gegentore, viermal machtlos

Neuer kennt diese besonderen Turnier-Augenblicke. Beim WM-Triumph 2014 machte er - wie auch Köpke kürzlich nochmal erinnerte - gegen Algerien im Achtelfinale (2:1 n.V.) eines seiner besten von insgesamt 103 Länderspielen. Eine Runde danach rettete sein ausgestreckter Arm bei einem Gewaltschuss von Frankreichs Karim Benzema den 1:0-Erfolg. Neun Tage später war Neuer mit dem DFB-Team Weltmeister.

Diese EM war für Neuer noch kein Torwart-Turnier. Machtlos bei vier der fünf Gegentore gegen Frankreich (0:1), Portugal (4:2) und Ungarn (2:2). Falsch postiert im Strafraum beim zweiten Ungarn-Treffer von Andras Schäfer. Insgesamt fünf Gegentreffer in einer Gruppenphase kassierte als letzter DFB-Schlussmann Oliver Kahn bei der Debakel-EM 2000. Neuers Negativmarke waren vier Gegentore beim WM-Aus 2018, sonst waren es seit der WM 2010 in vier weiteren Turnieren nie mehr als zwei.

Regenbogenbinde sorgt für Aufsehen

Auf dem Platz konnte Neuer noch nicht glänzen. Im Mittelpunkt stand der 35-Jährige dennoch. Die Regenbogen-Binde an seinem Arm löste die emotionale Debatte um die politischen und gesellschaftlichen Statements der Nationalspieler bei der EM aus. Neuer ist stolz darauf, ein Zeichen gesetzt zu haben. „Es war in der Vergangenheit oft so, dass wir uns politisch nicht so positioniert haben und stattdessen den Richtlinien, wie es immer gewesen ist, gefolgt sind. Jetzt hat - auch dank der sozialen Medien - jeder Einzelne mehr Einfluss, etwas zu bewegen“, sagte Neuer.

„Wir möchten der Nationalmannschaft ein Gesicht geben und den Menschen zeigen, dass es außerhalb des Fußballs wichtige Dinge gibt, auf die wir hinweisen und hinter denen wir stehen“, sagte Neuer.

„Für viele Kinder und Jugendliche Vorbilder“

Auch in England wird der deutsche Rekordschlussmann die bunte Kapitänsbinde tragen, als Symbol für sexuelle Selbstbestimmung und die Rechte von Minderheiten. „Wir sind für viele Kinder und Jugendliche Vorbilder, und ich denke, dass wir da gerade ein positives Bild abgeben“, sagte Neuer.

Bewusst ist dem Schlussmann, dass es noch Unterschiede in der Wahrnehmung im westlichen Europa zu anderen Regionen gibt. „Ich finde es gut. Daran sieht man, wo wir stehen in unserer Gesellschaft, und dass wir 2021 in Mitteleuropa so weit sind, dass wir als offene, tolerante Gesellschaft eine solche Aktion als sehr positiv empfinden“, sagte der 35-Jährige.

Der Keeper des FC Bayern München war für seine klare Haltung gelobt worden. „Eigentlich hatte er nicht viel dabei zu gewinnen, außer den Sympathien der Community. Er hatte auch einiges zu verlieren“, schrieb Aktivist und Autor Johannes Kram in seinem „Nollendorfblog“. Neuer habe gezeigt, „was mit Haltung alles möglich ist“.

Weitere Aktionen mit gesellschaftlicher Strahlkraft sind in Wembley möglich. Neuer zeigte sich angetan vom Kniefall der englischen Nationalspieler, mit dem diese gegen Rassismus demonstrieren. „Grundsätzlich finden wir das sehr gut von der englischen Nationalmannschaft und von den Teams, die das in der Premier League auch machen. Wir kennen das in dieser Form aus der Bundesliga und aus unseren Länderspielen bisher so noch nicht“, sagte er. Die Aktion sei Gesprächsthema in der deutschen Mannschaft. Ob sich die DFB-Stars am Dienstag anschließen, ließ Neuer offen.