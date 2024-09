Fußball-Nationalmannschaft DFB-Kapitäne seit 2000: Sturz, Eklat und große Ehre

Bundestrainer Julian Nagelsmann, der eher in flachen Hierarchien denkt, wird wohl Joshua Kimmich nach der Zusammenkunft des DFB-Kaders heute in Herzogenaurach mit dem Amt betrauen. „Es war so, dass ich bei der EM zweiter Kapitän war. Ilkay hat jetzt aufgehört, dadurch werden die Rollen neu verteilt, die Karten neu gemischt“, sagte Kimmich nach dem 2:0 mit dem FC Bayern München am Sonntagabend in der Bundesliga gegen den SC Freiburg. Der 29 Jahre alte Kimmich würde damit in große Fußstapfen treten. So geräuschlos lief die Amtsübergabe in diesem Jahrtausend aber keinesfalls immer ab.