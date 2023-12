Nationalmannschaft DFB-Rückkehr? Kroos lässt Antwort auf Rüdiger-Wunsch offen

Nationalspieler Rüdiger hatte zuvor ebenfalls beim Streaming-Anbieter in der Krise der Fußball-Nationalmannschaft mit dem überraschenden Personalvorschlag aufhorchen lassen. „Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag“, sagte Rüdiger über seinen Teamkollegen. Kroos, der 2014 in Brasilien Weltmeister wurde, hatte seine Karriere in der Nationalmannschaft nach 106 Länderspielen im Sommer 2021 nach der EM beendet.