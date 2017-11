DFB-Team bekommt stärksten Gegner zuerst zugelost

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt bei der WM-Auslosung am Freitag (16.00 Uhr/MEZ) in Moskau den stärksten ihrer drei Gegner zuerst zugelost. dpa

Die Loskugeln werden nacheinander aus den Töpfen eins, zwei, drei und vier gezogen, wie der Weltverband FIFA in einer Mitteilung schrieb. Titelverteidiger Deutschland ist wie Brasilien, Frankreich, Portugal, Polen, Argentinien, Belgien und Gastgeber Russland in Lostopf eins gesetzt. In einer schwierigen Konstellation könnten das Team von Joachim Löw im Sommer 2018 Spanien, Senegal und Japan erwarten. Möglich wäre aber auch eine Gruppe mit Peru, Iran und Panama.

Die FIFA teilte zudem mit, dass die 14 europäischen Teilnehmer bei der Losung im Kreml auf alle acht Gruppen verteilt werden. Es könne keine Gruppe ohne europäische Mannschaft geben, hieß es zum Ablauf. Damit ist klar: In sechs der acht Gruppen werden zwei Teams aus Europa spielen, in zwei weiteren Vorrundenstaffeln wird nur ein Europäer vertreten sein. Alle anderen Kontinentalverbände dürfen maximal ein Team pro Gruppe stellen.