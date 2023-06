Nationalmannschaft DFB-Team ohne Gündogan gegen Polen - Flick: Kritik „okay“

Flick kündigte „einige Änderungen“ im Vergleich zum ernüchternden 3:3 gegen die Ukraine an. Er nannte namentlich Offensivspieler Jamal Musiala und den Dortmunder Emre Can, die neu in die Startelf rücken. Flick sagte nach der harten öffentlichen Kritik der vergangenen Tage, dass er weiter von seinem Weg Richtung Heim-EM überzeugt sei. „Die Kritik müssen wir uns gefallen lassen“, sagte der Bundestrainer. Es sei auch „okay, wenn sie sich auf mich fokussiert“.