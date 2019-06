EM-Qualifikation : DFB-Team trifft sich ohne Löw - Klarer Auftrag: Zwei Siege

Marcus Sorg (l) rückt für zwei Spiele für den fehlenden Joachim Löw in die Chefrolle beim DFB-Team. Foto: Ina Fassbender.

Berlin Mit dem klaren Doppelsieg-Auftrag des fehlenden Bundestrainers im Gepäck reisen die deutschen Nationalspieler ins Kurztrainingslager nach Venlo.

„Alles andere als sechs Punkte aus diesen beiden Spielen wären eine Enttäuschung“, formulierte der inzwischen wegen einer Arterien-Quetschung in eine Klinik gebrachte Joachim Löw mit Blick auf die Partien zwei und drei in der laufenden EM-Qualifikation. Sein Assistent Marcus Sorg soll als Chef auf Zeit am 8. Juni in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland den Sechs-Punkte-Auftrag erfüllen.

Wenn sich die Fußball-Nationalmannschaft am heutigen Sonntagabend im Hotel „De Bovenste Molen“ für die letzte Saisonaufgabe trifft, gehört Bayern-Ersatztorwart Sven Ulreich erstmals zum Kader. Der 30-Jährige ersetzt im DFB-Torhüterpool den am Daumen verletzten Bernd Leno vom FC Arsenal. „Wenn er in dieser Saison gebraucht wurde, war er da und hat beim FC Bayern Top-Leistungen gezeigt. Das ist eine große Qualität“, lobte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke den Neuling.