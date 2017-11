DFB-Team weiter die Nummer 1 - Schweiz in Top Ten

Fußball-Weltmeister Deutschland bleibt auch in der neuen Rangliste des Weltverbandes FIFA die Nummer 1. dpa

Auf den ersten fünf Plätzen gab es keine Veränderungen: Rekord-Weltmeister Brasilien bleibt Zweiter vor Europameister Portugal, Argentinien und Belgien. Spanien rückte um zwei Positionen auf Platz sechs auf. Dasgeht aus dem von der FIFA am Donnerstag veröffentlichten Ranking hervor.

WM-Teilnehmer Schweiz rückte als neue Nummer 8 wieder in die Top Ten auf. Ebenfalls auf dem Weg nach oben sind die anderen Sieger der europäischen WM-Playoffs: Dänemark machte als neuer Zwölfter ebenso wie die Schweden (von 25 auf 18) sieben Plätze gut. Kroatien verbesserte sich um einen Rang auf Platz 17.

Ihre besten Platzierungen erreichten Palästina (Rang 82. - plus 2), Luxemburg (84. - plus 9) und Taiwan (135 - plus 8).

Auf die Verteilung der Teams in den Lostöpfen für die Gruppen-Auslosung bei der WM in Russland hat die November-Ausgabe der Weltrangliste keinen Einfluss mehr. Die 32 Teams wurden gemäß ihren Weltranglistenplatzierungen vom Oktober den vier Töpfen zugeteilt. Deutschland ist in Topf eins. Die Auslosung findet am 1. Dezember in Moskau statt.

FIFA-Weltrangliste vom 23. November 2017