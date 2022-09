Fußball-Weltmeisterschaft : DFB-Teamarzt: WM in Katar medizinisch wenig problematisch

DFB-Teamarzt: WM in Katar medizinisch wenig problematisch

DFB-Arzt Tim Meyer erwartet bei der WM in Katar keine Probleme. Foto: Swen Pförtner/dpa

Berlin Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer beurteilt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar aus medizinischer Sicht im Vergleich zu früheren Turnieren als weniger problematisch.

Dort werde das Klima im Vergleich zu den Turnieren in Brasilien, in Südafrika oder Südkorea aller Wahrscheinlichkeit nach eher nicht dramatisch sein, sagte der Sportmediziner im Podcast „Kult-Kicker“. „Wenn wir im Juli gespielt hätten, das wäre der Wahnsinn gewesen, da kann man nicht Fußball spielen. Aber im Herbst werden in der Tat wahrscheinlich die allermeisten Spiele, insbesondere die Abendspiele, angenehme Temperaturen haben“, sagte der 54-Jährige.