Fußball-Nationalmannschaft : DFB-Training in Aachen mit komplettem Kader - Braun-Auftritt

Assistenztrainer Marcus Sorg (3.v.l) leitete die öffentliche Trainingseinheit in Aachen. Foto: Marius Becker.

Aachen Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das öffentliche Training in Aachen mit allen 22 Akteuren bestritten. Auch Bayern-Profi Leon Goretzka war am späten Mittwochnachmittag am Tivoli mit dabei.

Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler hatte am Vorabend eine Übungseinheit im Trainingslager in Venlo ausgelassen. Aushilfs-Bundestrainer Marcus Sorg, der den erkrankten Chefcoach Joachim Löw zum Saisonabschluss vertritt, kann damit für das erste EM-Qualifikationsspiel an diesem Samstag in Weißrussland mit dem kompletten Kader planen.

Egidius Braun war auch unter den Zuschauern. Foto: Marius Becker.