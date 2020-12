Bayern-Talent : DFB umwirbt Musiala für deutsche Nationalmannschaft

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) möchte das Talent Jamal Musiala von FC Bayern München für die deutsche Nationalmannschaft gewinnen.

Der 17-jährige Offensivspieler ist in Stuttgart geboren, besitzt aber die englische Staatsbürgerschaft. Zuletzt war Musiala in diesem Jahr zweimal für die englische U21-Auswahl aufgelaufen, nachdem er zuvor auch Spieler im englischen U17-Team war. Davor hat Musiala zwei Einsätze für die U16-Auswahl des DFB bestritten. „Er hat sich momentan dafür entschieden, für die englische U21-Nationalmannschaft zu spielen, was wir natürlich respektieren“, sagte Bierhoff und fügte an: „Wir werden ihn aber weiterhin im Auge behalten und natürlich immer wieder erörtern, ob sich seine Einstellung ändern kann.“