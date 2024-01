Nationalmannschaft DFB-Vize: Klopp könnte mal Bundestrainer-Kandidat werden

„Dass Jürgen Klopp ein genialer Trainer ist, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Dass er auch ein Kandidat als Bundestrainer sein könnte, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden“, sagte DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Wochenende in München. „Aber ich wünsche mir jetzt erstmal eine gute Europameisterschaft mit einem idealerweise tollen Ausgang für Deutschland gegen jede Chance. Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie.“