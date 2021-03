WM-Qualifikation : Die Engländer-Blase im DFB-Team: „Irgendwo in der Ecke“

Düsseldorf Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat vor dem abschließenden WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien Einblicke in das Pandemie-Leben der Profis aus England innerhalb des DFB-Teams gegeben.

„Es ist eine Ausnahmesituation“, sagte Gündogan im Teamhotel in Düsseldorf. Bei seiner Online-Pressekonferenz saß er in der Arbeitsquarantäne räumlich getrennt von DFB-Sprecher Jens Grittner, der die Veranstaltung moderierte. Gündogan nannte einige Beispiele. „Im riesigen Speisesaal sitzen wir abgeschlagen irgendwo in der Ecke.“ Für Fahrten zum Training, ins Stadion oder zum Flughafen gebe es für sie einen eigenen Mini-Van. „Wir sind eigentlich nur auf unseren Zimmern. Bei Teammeetings sitzen wir in der letzten Reihe“, sagte der frühere Bundesligaprofi.