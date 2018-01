Die Termine der Fußball-Nationalmannschaft 2018

Die Termine der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für 2018. dpa



Termin Spielpaarung/Ereignis Ort/Ereignis

24.01. Auslosung Nations League Lausanne

27./28.02. WM-Team Work Shop Sotschi

23.03 Deutschland - Spanien Testspiel in Düsseldorf

27.03 Deutschland - Brasilien Testspiel in Berlin

14.05. Vorläufiger 30-Mann-Kader Nominierungsort offen

23.05. Start Trainingslager Eppan in Südtirol

02.06. Österreich - Deutschland Testspiel in Klagenfurt

04.06. Meldeschluss 23-er-Kader Eppan in Südtirol

08.06. Saudi-Arabien Testspiel in Leverkusen*

12.06. Abreise nach Russland Bezug Quartier Watutinki

17.06. Deutschland - Mexiko WM-Gruppenspiel in Moskau

23.06. Deutschland - Schweden WM-Gruppenspiel in Sotschi

27.06 Südkorea - Deutschland WM-Gruppenspiel in Kasan

15.06 WM-Finale Moskau

06.-11.09. 1./2. Spieltag Nations League

11.-16.10. 3./4. Spieltag Nations League

15.-20.11. 5./6. Spieltag Nations League

02.12. Auslosung EM-Qualifikation Dublin

* noch nicht offiziell bestätigt

