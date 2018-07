später lesen Nations League Die Termine der Nationalmannschaft bis zum Jahresende FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet am 6. September mit einem Heimspiel gegen Frankreich in die Saison 2018/19. Die Partie in München ist die Premiere in der neuen Nationenliga. dpa