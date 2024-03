Frankreich vs. Deutschland Diesmal gegen Nagelsmann: Keine Experimente bei Deschamps

Im Gruppenspiel der EM 2021 traf Frankreichs Nationaltrainer noch auf den Kollegen Joachim Löw, im September 2023 bereitete er sich auf ein Team von Hansi Flick vor, wegen dessen Beurlaubung zwei Tage vor dem Spiel übernahm aber Sportdirektor Rudi Völler für dieses eine Spiel. Und am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) in Lyon trifft der seit 2012 amtierende Deschamps in seinem 150. Spiel als Chefcoach des Vize-Weltmeisters erstmals auf Julian Nagelsmann als Bundestrainer - der zudem noch potenzielle Debütanten dabei hat.