EM-Qualifikation Doppelpack Moukoko: U21 siegt 3:0 gegen Kosovo

Die Partie wurde nun mehr und mehr zum Geduldsspiel. Für Entlastung sorgten die teils extrem hart verteidigenden Gastgeber so gut wie gar nicht mehr. In der Schlussphase war es dann Moukoko, der den Unterschied machte: Der Stürmer traf sehenswert mit einem Schlenzer nach einer Ecke und nach einer Finte aus kurzer Distanz. Abwehrspieler Kleine-Bekel setzte dann per Kopfball-Treffer nach einer Decke den Schlusspunkt.