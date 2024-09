Nations League Doppelter Dardai: Dauergegner Ungarn mit Berlin-Faktor

Eine strapaziöse Radtour um den Balaton blieb Marco Rossi immerhin erspart. Diese hatte Ungarns Nationalcoach für den Fall eines Achtelfinaleinzugs bei der Fußball-EM angekündigt. „Das sind 200 Kilometer. Ich schaffe nicht einmal zwei Stunden ohne Schmerzen in der Wade“, erzählte der Coach in einem Interview auf der DFB-Homepage. Das frühe Turnier-Aus im Sommer wurmt den Trainer des deutschen Dauergegners vor dem erneuten Duell zum Auftakt der Nations League am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf aber noch. „Es war auch Pech dabei“, erinnerte er an das Scheitern.