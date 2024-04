Nationalmannschaft Dortmunds Schlotterbeck hofft weiter auf EM-Teilnahme

Doch aufgeben will der 24-Jährige nicht, beim Champions-League-Halbfinalisten BVB ist er trotz namhafter Konkurrenten wie Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung gesetzt. Mit Blick auf den EM-Kader von Nagelsmann sagte Schlotterbeck: „Ich probiere, mit Leistung zu überzeugen. Und wenn ich das am Schluss hinkriege und er mich nominiert, dann freue ich mich. Wenn es nicht so ist, dann ist es Fußball, dann muss ich weiter nach vorne schauen. Aber ich gebe mein Bestes, damit es passiert.“