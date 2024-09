EM-Qualifikation Dreierpacker Adeyemi und eine Trainer-Abmachung

Auf dem Weg zur EM-Endrunde in der Slowakei im kommenden Sommer kann Deutschland den Gruppensieg durch einen Sieg am 11. Oktober in Regensburg gegen Bulgarien oder durch ein Remis vier Tage später in Polen perfekt machen. Verpasst die deutsche Auswahl noch überraschend den nahen Gruppensieg, hat sie beste Chancen, zu einem der besten drei Gruppenzweiten zu gehören. Auch die qualifizieren sich direkt für die EM. Ansonsten ginge es in die Playoffs.