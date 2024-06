Torwart-Debatte Effenberg-Kritik an Neuer: „Das soll er lieber sein lassen“

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat DFB-Torwart Manuel Neuer für dessen jüngste Fehler kritisiert und den Routinier für die am Freitag mit dem Auftaktspiel gegen Schottland beginnende EM-Endrunde in die Pflicht genommen. „Was wir brauchen, sind klare Aktionen. Einfachheit“, forderte Effenberg in einem Interview des Internetportals „t-online“.