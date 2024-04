Nationalmannschaft Effenberg: Verlängerung mit Nagelsmann bringt nötige Ruhe

Die Vertragsverlängerung von Bundestrainer Julian Nagelsmann sorgt aus Sicht von Stefan Effenberg vor der Heim-Europameisterschaft in zwei Monaten für die notwendige Ruhe. „Also genau das, was der DFB braucht, wenn die Europameisterschaft losgeht. Es ist ein richtiger und guter Zeitpunkt, diese Personalie jetzt zu klären. Jetzt weiß jeder, wie es nach dem Turnier weitergeht, und du hast keine Diskussion während der EM“, schrieb der frühere Nationalspieler in seiner Kolumne für das Portal „t-online“.