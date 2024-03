Nationalmannschaft Einladung für Rio-Weltmeister: Jubiläumsfeier in Südtirol

Im Herbst soll es für die Fußball-Weltmeister von Rio in Südtirol eine Feier zum zehnjährigen Titel-Jubiläum geben. Im Golf & Spa Resort Andreus hatten der damalige Bundestrainer Joachim Löw und Teammanager Oliver Bierhoff die Nationalmannschaft zur Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Brasilien versammelt. In dem Hotel in St. Leonhard im Passeiertal hatte es 2014 gute Bedingungen gegeben.