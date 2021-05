Nationalmannschaft : Das ist der deutsche Kader für die Fußball-Europameisterschaft

Jungspunde, Rückkehrer und ein gebürtiger Trierer: Wir zeigen Ihnen, wer im EM-Kader von Deutschland steht und bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 dabei ist.

Auch ein Trierer hat es in den Kader geschafft: Robin Koch, ausgebildet bei Eintracht Trier und dem 1. FC Kaiserslautern, verdiente sich mit seinen konstanten Leistungen bei Leeds United in der englischen Premier League einen Kaderplatz. Ähnliches gilt für den ehemaligen Leverkusener Kevin Volland (mittlerweile beim AS Monaco unter Vertrag) – auch er schaffte durch starke Leistungen den Sprung zum Turnier. Als Kapitän und Torhüter wird Manuel Neuer vom FC Bayern gesetzt sein.