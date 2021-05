Fußball-Europameisterschaft : Testspiele, Trainingslager, EM-Start & Co.: Die Termine der deutschen Nationalmannschaft

Seefeld Die EM steht vor der Tür. Doch bis zum ersten Gruppenspiel stehen für die deutsche Nationalmannschaft noch einige Termine auf dem Programm.

Mit dem Start des Trainingslagers in Seefeld in Tirol beginnt für Bundestrainer Joachim Löw die heiße Phase der Vorbereitung mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft.

Zwei Testspiele stehen für die DFB-Auswahl bis zum Turnierstart am 15. Juni gegen Frankreich noch an. Am 2. Juni ist Dänemark in Innsbruck der Kontrahent, am 7. Juni steigt die Generalprobe in Düsseldorf gegen Lettland.