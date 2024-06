EURO 2024 EM haut Nagelsmann noch nicht vom Hocker

In große Fußball-Begeisterung hat die Europameisterschaft Bundestrainer Julian Nagelsmann trotz des Traumstarts seiner Mannschaft noch nicht versetzt. „Natürlich habe ich mir alle Spiele angeguckt. Es gab sehr interessante Spiele, es gab aber auch sehr langweilige Spiele, wie es immer ist im Fußball“, sagte Nagelsmann vor dem zweiten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn in Stuttgart.