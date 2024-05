Nationalmannschaft EM-Trumpf oder Risiko: Der Streitfall Hummels und Goretzka

Selbstverständlich zeigte Goretzkas Formkurve wieder nach oben. Natürlich spielte Hummels für Dortmund überragend. Aber unter welchen Bedingungen. Sehr tief stand der BVB gegen Paris Saint-Germain. Stellungsspiel war wichtiger als Tempo. So will Nagelsmann bei der EM nicht spielen lassen. Deutschland kommt nicht aus der Rolle des Außenseiters wie Dortmund in der Champions League. Ein Hummels als Sprinter in Umschaltsituation ist nicht der Hummels als relativ statischer Stratege. Das hat Nagelsmann als aktiver Stratege erkannt.