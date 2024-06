EURO 2024 Entertainer Nagelsmann plant nächste „Wusiala“-Show

Und trotzdem betonte er ausdrücklich den Wert der Ersatzspieler, für die sein Vor-Vorgänger Joachim Löw einst auf dem Weg zum WM-Triumph 2014 in Brasilien die Bezeichnung „Spezialkräfte“ erfand. „Es ist wichtig in einem Turnier, dass wir auch Spieler von der Bank haben, die Impulse bringen“, sagte Nagelsmann. Die Einwechselspieler Niclas Füllkrug und Emre Can erzielten gegen Schottland in München die umjubelten Tore vier und fünf.