Löw-Nachfolger : Erster Flick-Auftritt: Bundestrainer benennt Pläne und Ziele

Frankfurt/Main Nun ist er offiziell im Amt: Hansi Flick tritt die Nachfolge von Fußball-Bundestrainer Joachim Löw an. Bald wird er einen Ausblick auf seine Arbeit geben.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lud am Sonntag, dem offiziellen Arbeitsbeginn des 56 Jahre alten Flick als Nachfolger von Joachim Löw, für den 10. August zu einem Medientermin nach Frankfurt/Main ein. Flick wolle dann „gemeinsam mit seinem Trainerteam“ einen ersten Ausblick auf die darauffolgenden Wochen geben.

Der einstige Assistent von Löw, der in den vergangenen anderthalb Jahren mit dem FC Bayern München sieben Titel gewonnen hatte, soll die Nationalelf nach zwei schlechten Turnieren wieder zurück in die Weltspitze führen. Diese Vorgabe machte DFB-Direktor Oliver Bierhoff schon bei der Verpflichtung von Wunschkandidat Flick bis zum Sommer 2024. Flicks erstes großes Turnier ist die WM 2022 in Katar, gefolgt von der Heim-Europameisterschaft im Sommer 2024.