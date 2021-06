WM-Qualifikation : Erstes Heimspiel für Bundestrainer Flick in Stuttgart

Frankfurt/Main Hansi Flick bestreitet sein erstes Heimspiel als Bundestrainer in Stuttgart. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, wird das WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Armenien am 5. September in der Mercedes-Benz-Arena stattfinden.

Fortgesetzt wird die WM-Qualifikation mit der Partie gegen Rumänien am 8. Oktober in Hamburg und drei Tage später in Nordmazedonien. Letzter Heimspielort 2021 ist Wolfsburg mit der Partie am 11. November gegen Liechtenstein, wie das DFB-Präsidium beschloss. Der Jahresausklang steht für die DFB-Elf drei Tage später mit der letzten Partie auf dem Weg zur WM 2022 in Katar in Armenien an.