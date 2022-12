Nationalmannschaft : Ex-Stars bei DFB-Expertengremium skeptisch

Berlin Die früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira sehen das neue Expertengremium des Deutschen Fußball-Bundes skeptisch.

„Wenn am Ende die Fünf Fredi Bobic empfehlen und er kriegt den Job, dann würde ich schon lachen. Das wissen wir alle schon, Ich glaube, er ist interessiert. Es muss schon mehr rauskommen als ein Name, der eh schon im Gespräch ist. (...) Er kann was, er kann was. Ich sage nur, das wissen wir eh schon alle“, sagte ARD-Experte Thomas Hitzlsperger. Für diese Erkenntnis brauche es keine Berater.