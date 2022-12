Nationalmannschaft : Ex-Weltmeisterin Künzer fehlt Diversität in Expertengruppe

Frankfurt/Main Die frühere Fußball-Nationalspielerin Nia Künzer hat die Zusammensetzung der externen Expertengruppe kritisiert, die den Deutschen Fußball-Bund nach dem erneuten Vorrunden-Aus der Männer-Nationalmannschaft bei der WM berät.

„Ich glaube schon, dass Expertise da ist in diesem Gremium, aber fehlende Diversität, zumindest was die Frauen angeht, ist augenscheinlich“, sagte Künzer in einem am Samstag veröffentlichten Interview der „Frankfurter Rundschau“. „Diversität heißt ja nicht nur Frau oder Mann, sondern bedeutet viel mehr: unterschiedliches Alter, verschiedene Erfahrungen und Perspektiven“, erläuterte die 42-Jährige, die im WM-Finale 2003 den entscheidenden Treffer beim Titelgewinn der deutschen Frauen erzielt hatte.