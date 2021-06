Nach EM-Aus und Löw-Ende : Experten für „Veränderungen“ im DFB-Team

London So wirklich viel haben die Experten bei diesem letzten Turnier von Bundestrainer Joachim Löw offenbar nicht mehr erwartet. Aus diesem Grund blicken drei von ihnen lieber nach vorne.

Rekordnationalspieler Matthäus, der mit Flick befreundet ist und zwei EM-Gruppenspiele gemeinsam mit ihm in einer Loge schaute, glaubt, der Umbruch werde „nicht so groß ausfallen, aber viele neue Spieler werden eine Chance bekommen“, schrieb er in seiner „Sport Bild“-Kolumne: „Bei aller Wertschätzung für die verdienten Spieler wird Hansi Flick den einen oder anderen Akteur, der nicht mehr so zum modernen Fußball passt, nicht mehr so stützen, wie es Jogi Löw macht“, glaubt Matthäus: „Ich will keine Namen nennen, ich bin mir auch sicher, dass Hansi nicht sofort Spieler aussortieren wird.“ Augenscheinlich ist, dass Matthäus an eine schwere Zukunft für Toni Kroos glaubt.