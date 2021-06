EM in Slowenien : Final-Vorfreude bei deutscher U21

Ljubljana „Holt Euch den Titel, Jungs!“ Wie 2009 und 2017 will Deutschlands U21 wieder als Europameister feiern. Als Außenseiter hat die Auswahl von Stefan Kuntz mit dem Finaleinzug schon eine große Leistung vollbracht. Eine gefürchtete deutsche Fußball-Tugend lebt auf.

Mit dem Umzug des Teams aus Szekesfehervar in Ungarn in den rund 400 Kilometer entfernten Finalort Ljubljana in Slowenien stieg die Vorfreude auf die große Herausforderung gegen Portugal am Sonntag (21.00/ProSieben) weiter. „Es ist etwas ganz Besonderes für uns. Für die Nation, für uns alle“, hob Stürmer Mergim Berisha die Bedeutung hervor. „Wir sind sehr gut drauf, und dass wir als Mannschaft immer zusammenhalten, entscheidet das Ganze. Wenn wir es wieder wie gegen die Niederlande auf den Platz bringen, werden wir es auch holen.“