EM in Slowenien : Final-Vorfreude bei U21 - „Für die ganze Nation besonders“

Ljubljana „Holt Euch den Titel, Jungs!“ Wie 2009 und 2017 will Deutschlands U21 wieder als Europameister feiern. Als Außenseiter hat die Auswahl von Stefan Kuntz mit dem Finaleinzug schon eine große Leistung vollbracht. Eine gefürchtete deutsche Fußball-Tugend lebt auf.

Wie die großen U21-Generationen um Manuel Neuer im Jahr 2009 und um Serge Gnabry acht Jahre später will jetzt die Auswahl um Halbfinal-Held Florian Wirtz als Fußball-Europameister triumphieren. „Wenn wir die Entwicklung bestätigen, denke ich, dass wir insgesamt als Team stärker sind und gewinnen werden“, sagte Kuntz vor der Partie gegen Portugal am Sonntag. Und Führungsspieler Ridle Baku stellte klar: „Wenn du im Finale stehst, möchtest du auch gewinnen.“

Mit dem Umzug des Teams aus Szekesfehervar in Ungarn in den rund 400 Kilometer entfernten Finalort Ljubljana in Slowenien stieg die Vorfreude auf die große Herausforderung gegen Portugal am Sonntag (21.00/ProSieben) weiter. „Es ist etwas ganz Besonderes für uns. Für die Nation, für uns alle“, hob Stürmer Mergim Berisha die Bedeutung hervor. „Wir sind sehr gut drauf, und dass wir als Mannschaft immer zusammenhalten, entscheidet das Ganze.“ Kuntz freut sich über die letzte „besondere Bühne“ für seinen Jahrgang, stellte vor seinem dritten Finale aber auch klar: „Ich möchte jedes Spiel gewinnen.“