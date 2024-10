Fußball-WM 1990 Finaltrikot von Brehme kommt ins Fußballmuseum

Im Deutschen Fußballmuseum sind die Trikots aller deutschen Siegtorschützen aus den vier gewonnenen WM-Finals bald komplett. Die Institution in Dortmund sicherte sich außerhalb einer Auktion das Trikot von Andreas Brehme mit der Rückennummer 3 aus dem Endspiel gegen Argentinien bei der Endrunde 1990. Das Shirt ist bereits am Dienstag aus Argentinien zurückgeführt worden und soll erstmals in den NRW-Herbstferien (12.-27. Oktober) kurzzeitig in einer Sondervitrine zu sehen sein, bevor es ab dem kommenden Jahr in eine Dauerausstellung kommt.