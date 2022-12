Fußball-WM : Flick als Messi-Fan: WM-Finale auf dem heimischen Sofa

Frankfurt/Main Am liebsten hätte Hansi Flick beim Finale selbst am Spielfeldrand gestanden. Vor dem WM-Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich empfindet der Bundestrainer besondere Sympathie für Messi.

Besondere Verbundenheit mit ehemaligen Bayern-Spielern

Besondere Verbundenheit verspüre er aber natürlich mit seinen ehemaligen Bayern-Spielern. „Da sind Kingsley Coman, Benjamin Pavard, die man kennt, Lucas Hernandez ist leider verletzt. Das ist natürlich schon so, dass man da eine andere Beziehung hat“, merkte Flick an. Letztendlich sei er „vollkommen neutral, schaue mir das Spiel an und am Ende soll die bessere Mannschaft den Pokal hochheben.“