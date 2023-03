Nationalmannschaft Flick bestätigt Pläne für Österreich-Test und USA-Reise

Medienberichten zufolge wird das 1000. Länderspiel der Verbandsgeschichte im Juni in Bremen gegen die Ukraine stattfinden, gefolgt von einer Partie in Polen und einem Test in Frankfurt, für den der Gegner noch nicht feststeht. Im September sollen in Dortmund ein Duell mit Vizeweltmeister Frankreich und eine Partie in Wolfsburg geplant sein. Im Oktober geht es für Flick und sein Team dann wohl in die USA mit zwei Tests an der Ostküste gegen den dortigen Gastgeber und Mexiko, die gemeinsam mit Kanada die WM 2026 ausrichten.