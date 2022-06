Nationalmannschaft : Flick bittet zum Training - Ungewöhnliche DFB-Rekorde

Budapest Noch in Budapest will Hansi Flick der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach einer langen Saison die letzten Trainingsinstruktionen für den Länderspielabschluss gegen Italien geben.

Gegen die Squadra Azzurra soll zehn Tage nach dem 1:1 von Bologna am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach unbedingt die Remis-Serie in der Nations League beendet werden - für ein gutes Gefühl in der Sommerpause und Richtung WM in Katar im Spätherbst. „Zwei bis drei Schippen“ drauflegen müsse die Nationalmannschaft im Vergleich zum 1:1 gegen Ungarn am Samstag in Budapest, forderte Flick. Mit einem Sieg könnte noch der erste Platz in der Gruppe 3 der Liga A erobert werden, bei einer Niederlage droht der Absturz auf den Abstiegsrang.