Nationalmannschaft : Flick experimentiert: Draxler, Weigl und Tah gegen Israel

Sinsheim Bundestrainer Hansi Flick nutzt das erste Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr als großen Personaltest.

Neben dem schon vorab angekündigten Debüt von Kevin Schlotterback können sich im ausverkauften Stadion in Sinsheim auch Rückkehrer Julian Weigl von Benfica Lissabon, Julian Draxler (Paris Saint-Germain) und der Leverkusener Jonathan Tah in der Startelf für die Weltmeisterschaft in Katar empfehlen.