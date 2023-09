Nationalmannschaft Flick gegen Japan mit neuer Abwehr

Bei eigenem Ballbesitz soll Kimmich auf die Sechser-Position rücken, kündigte Flick an: „Das, was er noch besser spielen kann.“ Im Mittelfeld wird ansonsten Emre Can hinter dem neuen Kapitän Ilkay Gündogan die defensivere Rolle ausüben. Hinter England-Profi Kai Havertz als zentralem Stürmer spielen die Münchner Leroy Sané, Serge Gnabry und Spielmacher Florian Wirtz.