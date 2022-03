Nationalmannschaft : Flick gibt erste WM-Fingerzeige: Große Rolle für Havertz

München Hansi Flick geht nicht als Tiefstapler ins WM-Jahr. Am Freitag nominiert er das erste Länderspiel-Aufgebot 2022. Junge Kräfte wie Nico Schlotterbeck verdrängen alte Könner wie Mats Hummels.

Hansi Flick sichtet bis zum letzten Moment. Am Mittwochabend war auch noch ein Besuch des Bundestrainer in Mainz geplant, um beim Bundesliga-Nachholspiel des FSV gegen Borussia Dortmund mögliche Kandidaten für die anstehenden Fußball-Länderspiele gegen Israel und die Niederlande zu begutachten.

Am Freitag werden von Flick bei der Bekanntgabe des ersten DFB-Kaders im WM-Jahr erste Fingerzeige für das große Titelziel Ende 2022 in Katar erwartet.

Flick brennt darauf, nach über vier Monaten Winterpause seit dem 4:1 in Armenien endlich wieder vom Homeoffice auf den Trainingsplatz wechseln zu können. „Es ist schön, wie alle mitziehen. Jeder will dabei sein in Katar, jeder will Weltmeister werden“, sagte Flick jüngst in der ARD. Erstaunlich forsch rief der 57-Jährige da den WM-Titel als „unser Ziel“ aus. „Da stapeln wir nicht tief“, sagte Flick selbstbewusst. Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff sieht „das vorhandene Potenzial“ dafür. Als offizielle Turnier-Vorgabe an Flick gab dessen Vorgesetzter Bierhoff mindestens das Halbfinale aus.