Nationalmannschaft Flick holt WM-Kräfte zurück: Aber kein Süle und kein Gnabry

Die DFB-Elf tritt nach dem 1000. Länderspiel ihrer Geschichte gegen die Ukraine vier Tage später zum Test in Warschau gegen Polen an. Das letzte Länderspiel der Saison findet am 16. Juni in Gelsenkirchen gegen Kolumbien statt. Zum Jahresstart hatte die Nationalmannschaft im März mit 2:0 gegen Peru gewonnen und mit 2:3 gegen Belgien verloren.