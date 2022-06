Nationalmannschaft : Flick-Kritik an Nations League: Vier Spiele „zu viel“

Herzogenaurach Die DFB-Elf muss derzeit im Akkord ran. Der Bundestrainer nimmt die Verbände in die Pflicht.

„Vier Spiele sind einfach zu viel nach so einer langen Saison“, sagte Flick in Herzogenaurach. Die DFB-Auswahl spielt an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Budapest gegen Ungarn und drei Tage später in Mönchengladbach gegen Italien. Das Spiel beim Europameister in Bologna am vergangenen Samstag sowie die Partie am folgenden Dienstag in München gegen England waren 1:1 ausgegangen.