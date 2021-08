Nationalmannschaft : Flick legt mit Freude los: Kurze Zeit optimal nutzen

Stuttgart Hansi Flick hat klare Vorstellungen, wie er die Nationalmannschaft wieder auf Kurs kriegen will. Gleich das erste Treffen wird vom neuen Bundestrainer um einen Tag vorgezogen.

„Ich freue mich total drauf. Mein ganzes Team freut sich, dass wir jetzt anfangen können. Wir wissen, dass wir nur eine kurze Zeit gemeinsam mit den Spielern zur Verfügung haben, die wollen wir optimal nutzen“, sagte Flick im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor dem Teamtreffen am Sonntagabend in Stuttgart.

Einen Tag eher als zuletzt üblich versammelt Flick seinen 26 Spieler umfassenden Kader im Waldhotel der Schwaben-Metropole. „Um unser Programm unterzubekommen, treffen wir uns früher“, sagte Flick. Zwei Monate nach der EM-Enttäuschung mit dem Achtelfinal-Aus gegen England beginnt für die Nationalmannschaft eine neue Zeitrechnung. Gedanken an ein mögliches Scheitern in der WM-Qualifikation will Flick nach den jüngsten DFB-Enttäuschungen auf keinen Fall zulassen.

„Ich bin ein Mensch, der immer positiv nach vorne schaut. Jetzt wollen wir erstmal die anstehenden drei Spiele gewinnen. Das ist unser Ziel“, sagte der 56-Jährige. Die Nationalmannschaft liegt vor den Spielen am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein sowie jeweils drei Tage später gegen Armenien in Stuttgart und gegen Island in Reykjavik auf dem dritten Platz in ihrer WM-Qualifikationsgruppe.