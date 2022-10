Nationalmannschaft : Flick macht Füllkrug Hoffnung auf WM-Teilnahme

Befindet sich derzeit in einer überragenden Form: Werder-Stürmer Niclas Füllkrug. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Dortmund Bundestrainer Hansi Flick hat Werder Bremens Torjäger Niclas Füllkrug Hoffnung auf eine WM-Teilnahme gemacht.

„Ich habe ihn gestern gesehen. Was er macht, hat Hand und Fuß. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Er hat einen Lauf, er macht es gut. (...) Er bringt gewisse Qualitäten mit, die wir in der Form nicht haben“, sagte Flick dem TV-Sender Sky am Rande des Topspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.