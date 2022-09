Nationalmannschaft : Flick muss gegen England umbauen: Rüdiger gesperrt

Leipzig Bundestrainer Hansi Flick wollte kurz nach der Niederlage gegen Ungarn noch nicht detailliert über mögliche personelle Veränderungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im letzten Nations-League-Spiel gegen England sprechen.

„Wir tun gut daran, jetzt erstmal das Spiel abzuhaken und zu analysieren“, sagte Flick nach dem 0:1 am Freitagabend in Leipzig gegen Ungarn. Die DFB-Auswahl kann am Montag (20.45 Uhr) in London nicht mehr Gruppenerster werden. England steht nach einem 0:1 bei Europameister Italien vorzeitig als Tabellenletzter und Absteiger aus der A-Liga fest.